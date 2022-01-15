ارتقاء طفل وإصابة اثنين جراء انفجار لغم في دير الزور

استشهد طفل وأصيب اثنان آخران بجروح جراء انفجار لغم أرضي من مخلفات إرهابيي تنظيم “داعش” بمنطقة طب هرابش.

وذكرت “سانا” أن لغماً أرضياً من مخلفات إرهابيي “داعش” انفجر في منطقة طب هرابش بمدينة دير الزور ما أدى إلى استشهاد طفل واصابة اثنين آخرين بجروح جرى نقلهما على أثرها إلى المستشفى.

وذكر مدير الهيئة العامة لمشفى الأسد الدكتور مأمون حيزة في تصريح له ،أن المشفى استقبل ثلاثة أطفال تعرضوا لإصابات نتيجة انفجار لغم أحدهم يبلغ من العمر 15 عاما وصل إلى المشفى متوفياً فيما تعرض طفل آخر 13 سنة لإصابة خطيرة في البطن والعين وطفل ثالث 11 عاماً أصيب بشظايا سطحية في مختلف أنحاء الجسم.