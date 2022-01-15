عرقلة ميليشيا “قسد” وصول الراغبين بالتسوية إلى بلدة السبخة بريف الرقة

أوضح محافظ الرقة عبد الرزاق خليفة أن الحكومة تقدم كامل التسهيلات والإجراءات والتدابير على الصعيدين الإداري والأمني للراغبين بإجراء التسويات في مقر اللجنة في بلدة السبخة بريف الرقة المحرر من الإرهاب لافتاً إلى أن ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي وضعت الكثير من العراقيل أمام الراغبين بالانضمام إلى التسوية.

وأوضح المحافظ خلال تصريح لـ سانا اليوم أنه خلال اليوم الأول كان الإقبال كثيفاً وقدرت الأعداد بالمئات فيما انخفض عدد المتقدمين للتسوية في اليوم الثاني بشكل كبير نتيجة المعوقات والقيود التي فرضتها ميليشيا “قسد” على الراغبين بالوصول إلى مقر لجنة التسوية في السبخة، مشيرا إلى أن الاختيار وقع على بلدة السبخة لإجراء التسويات تسهيلاً على أهالي ريف الرقة المحرر لكونها تقع في منطقة متوسطة ما بين منطقتي معدان ودبسي عفنان.