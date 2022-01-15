فعالية قوية للمنخفض الحالي وثلوج متوقعة على ارتفاع 1000 متر

تستمر فعالية المنخفض الجوي الذي تشهده البلاد حالياً وتشتد فعاليته بشكل ملحوظ حتى يوم الاثنين القادم ليستقر لساعات طويلة فيما يعود وتتجدد فعاليته يوم الثلاثاء القادم وخاصة على المناطق الوسطى والجنوبية وفق الراصد الجوي مجد قباني.

وبين قباني في تصريح لـ سانا أن مساء اليوم هناك فرصة قوية بناء على معطيات المنخفض لهطولات ثلجية على المناطق الجبلية العالية فوق الـ 1200 متر وغداً يتوقع أن تكون الهطولات الثلجية على المرتفعات التي تزيد على الـ 1000 متر وممزوجة بالمطر دون ذلك، محذرا من الانخفاض الكبير في درجات الحرارة خلال ليل اليوم ومن تشكل الجليد وحدوث الصقيع والضباب ليلاً وفي ساعات الصباح الباكر في أغلب المناطق.