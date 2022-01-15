قاسمي يؤكد توافق سوري إيراني على إنشاء مصرف ومناطق حرة مشتركة

عقب ختام زيارة عمل إلى سورية، أكد وزير الطرق وبناء المدن الإيراني رستم قاسمي وجود توافق بين بلاده وسورية على إطلاق مصرف مشترك.

وأشار قاسمي الذي يرأس الجانب الإيراني من اللجنة الاقتصادية الإيرانية السورية المشتركة في تصريحات أمس نقلتها وكالة أنباء “فارس”، إلى التوصل إلى توافقات جيدة للعمل على تأسيس مصرف مشترك وعلى ضوئه فتح متبادل لفروع المصارف المحلية القائمة في البلدين بالإضافة لمناطق تجارية حرة مشتركة، لافتا إلى أنه تم التطرق إلى مواضيع زيادة صناعة المنتجات الإيرانية في سورية مثل الجرارات والمعدات الزراعية فضلاً عن إلغاء التعريفات الجمركية وتعزيز الصادرات البينية.