منظمة طلائع البعث تطلق غدا المنصة الإلكترونية لمجلة الطليعي

جهود كبيرة تبذلها منظمة طلائع البعث لتنمية مواهب الاطفال وتوجيهها بالشكل الصحيح وغرس القيم الوطنية والاخلاقية والاجتماعية في نفوسهم وزيادة معارفهم وتعزيز تواصلهم مع المجتمع وجعلهم أكثر قدرة على فهم الواقع والتطورات العلمية بمختلف مجالاتها وخلال الأعوام الماضية لعبت مجلة الطليعي الصادرة عن المنظمة دورا كبيرا في هذا المجال واليوم تعمل قيادة المنظمة على تطوير الجانب التحريري واليات التواصل مع الاطفال من خلال ابتكار أساليب جديدة أكثر سهولة ووصول للمعلومة المرادة وفي هذا الإطار ستطلق المنظمة غدا الأحد المنصة الإلكترونية الخاصة بمجلة الطليعي.

رئيس التحرير الرفيقة نعمى شدود ذكرت للبعث ميديا أن إطلاق المنصة جاء تنفيذا لتوصيات المؤتمر السابع والثلاثون للمنظمة العام الماضي وتهدف: لمواكبة التوجهات التربوية الجديدة في ظل التطور التكنولوجي والعلمي الهائل نحو التعليم عن بعد والتعلم الذاتي والتفاعل معهما عن طريق الانترنيت وادخال السعادة لنفوس الاطفال من خلال الجانب الترفيهي في المنصة و الذي يصحب الصغار على جناح الخيال ليقدم لهم حكايات وقصص وشخصيات ترسم البسمة والضحكة على وجوههم وتقدم لهم تجربة لا تنسى و من خلال المنصة يلتقي الصغار بشخصياتهم المفضلة يومياً ليتابعوا مغامراتها المفيدة والمسلية والمشوقة وربط قناة المجلة على اليوتيوب بالمنصة ليستمر المرح من خلال والفيديوهات والحلقات والأغاني والمحتوى الثقافي ومتابعة أخر أخبار المنصة عبر كافة مواقع التواصل الاجتماعي ( واتس آب – فيس بوك – تويتر – أنستغرام – تلغرام) و التواصل والتحاور مع الأطفال والكوادر الطليعية والتربوية والأسر السورية في أي زمان ومكان.

وأضافت تتضمن المنصة عدة أبواب هي : بستان اللغة والذي يهدف إلى تمكين اللغة العربية لدى الاطفال من خلال أبواب تتضمن (قواعد اللغة – شعر – قصة – ألعاب لغوية – طرائف اللغة….).

بيئيون صغار: رحلة تعليمية للتعرف على عوالم البيئة الطبيعية والحفاظ عليها وعلى الجوانب المختلفة من هذه الكون الشاسع من خلال أبواب تتضمن (بيئتي وكيف أحافظ عليها – رحلة في فضاء المجرة – شركائنا في الكوكب – موقع من بلدي…..).

صحتي: التعرف على جسم الإنسان وكيفية الحفاظ عليه من خلال أبواب تتضمن ( جسمي ما يفيده وما يضره – اسعافات أولية – الصحة النفسية….. ).

سائح صغير: رحلة حول العالم للتعرف على حضارات بلدان مختلفة من العلم من خلال أبواب تتضمن ( جولة ضمن أحد البلدان – مهرجانات غريبة – شخصيات مؤثرة).

رياضتي: تعرف الطفل على أهم الألعاب الرياضية وفوائد الرياضة لبناء جسمه بناءً سليماً من خلال أبواب تتضمن (معلومات عن لعبة/جسدية أو ذهنية/ – أخر الأخبار الرياضية – رياضيون….).

مهارات الحياة: اكساب الأطفال أهم المهارات الحياتية من خلال أبواب تتضمن (قواعد حياتية هامة مع فيديو توضيحي – مخترع صغير – مهن متعددة – ألعاب تتطلب مهارات – حقوق وواجبات الطفل….).

بحور الموسيقى: تسليط الضوء على أهمية الموسيقا وتأثيرها على حياة الطفل والعمل على رفع الذائقة الموسيقية لدى أطفالنا من خلال الأبواب (معلومات موسيقية – آلات موسيقية – ألحان – فنانون – أغنية – طرائف الموسيقا…..).

لغات أخرى: اكساب الطفل مفردات جديدة بلغات مختلفة من خلال الأبواب (كلمات من لغات مختلفة مع مقاطع صوت أو فيديو – قصص قصيرة بلغة أخرى – ألعاب لغوية …).

معلوماتي صغير: تعريف الطفل بكل ما يتعلق بالحاسب والانترنت من خلال الأبواب (مبرمج صغير – تطبيقات وبرامج – كل ما هو جديد ….).

1 مشاركاتكم: تهدف إلى إضافة محتوى تفاعلي مع الأطفال من خلال التواصل معهم وإرسال أعمالهم عبر البريد الالكتروني( رسم – غناء – تصوير – قصة ……).

ألعاب وتسالي: تتضمن العاب تفاعلية وذهنية عن موضوعات العدد ذاته.

فن ولون: تعريف الأطفال على الفنون ورواده من خلال ( تعليم قواعد الرسم والفنون مرفق بقيديو توضيحي لكل فن ومهارة – أعمال فنية مشهورة – سيرة فنان عالمي – أخبار فنية – مسرح الطفل….)

وهناك أبواب ثابتة وتعد المنصة من المنصات الرائد في المنطقة من حيث المحتوى والتصميم والأهداف.

البعث ميديا || بسام عمار