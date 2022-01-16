الحسكة.. مساعدات إغاثية للأسر المهجرة إلى المدينة جراء العدوان التركي

جراء ما تعرضت له من عدوان تركي خلال الفترة الماضية، قدم عدد من الجمعيات الخيرية والأهلية اليوم مساعدات إغاثية للأسر المهجرة من بلدة أبو راسين وقراها المحيطة إلى مدينة الحسكة.

وبين مدير الشؤون الاجتماعية والعمل ابراهيم خلف في تصريح لـ سانا أن عمليات التوزيع شملت 155 أسرة مهجرة من أبو راسين جراء العدوان التركي المتواصل على المنطقة لافتاً إلى أن تقديم المساعدة يأتي في إطار الجهود الحكومية للتخفيف من معاناة الأهالي وتقديم بعض الاحتياجات الأساسية لهم، موضحا أن المساعدات تم تقديمها من قبل جمعية سورية اليمامة وجمعية ود الخيرية وجمعية الوفاء في مدينة القامشلي.

وكان فرع منظمة الهلال الأحمر السوري وزع مساعدات إغاثية لنحو 1500 أسرة نزحت من أبو راسين والقرى المحيطة بها إلى القرى البعيدة عن خطوط التماس مع المحتل التركي.