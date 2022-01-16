هل تحدّ الجرعة المعززة من مضاعفات كورونا؟

توصلت دراسة أجراها المعهد العالي للصحة في إيطاليا إلى أن الجرعة المعززة من لقاح كورونا تحد من مضاعفات الفيروس بنسبة 98 بالمئة.

ونقلت وكالة تاس للأنباء عن تقرير للمعهد نشر أمس قوله إن نسبة الحماية من الإصابة بأعراض مرضية وخيمة لدى الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الإضافية تشكل 98 بالمئة.

وفي سياق متصل توقع رئيس المعهد سيلفيو بروزافيرو أن تصبح سلالة أوميكرون سائدة في إيطاليا في غضون الأيام القريبة.

وعلى مدار الأيام الأخيرة تسجل إيطاليا نحو 200 ألف إصابة يومياً بفيروس كورونا وفي المقابل بلغت نسبة المطعمين بالكامل بين أشخاص تتجاوز أعمارهم 12 عاماً نحو 87 بالمئة.