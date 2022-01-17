أستراليا تعتمد لقاح “سبوتنيك v” الروسي

أعلنت السلطات الطبية الأسترالية اعتمادها رسمياً اللقاح الروسي (سبوتنيك في) المضاد لفيروس كورونا.

وأصدرت هيئة السلع العلاجية الأسترالية بياناً رسمياً اليوم على موقعها قالت فيه “إن جرعتين من لقاح (سبوتنيك في) الروسي كفيلتان بأن تكونا سبباً لتأكيد حالة التطعيم”.

وأشار البيان إلى أن السلطات الأسترالية اعترفت باللقاح الروسي وكل من يقوم بتلقيه وخصوصاً لأغراض تحديد حالة تطعيم المسافر مؤكدة أن هذا اللقاح يوفر الحماية المطلوبة ويقلل من احتمالية انتقال الفيروس إلى أشخاص آخرين.