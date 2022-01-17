الاحتلال الأمريكي ينقل دفعة جديدة من النفط السوري المسروق

أخرجت قوات الاحتلال الأمريكي رتلاً من الآليات المحملة بمعدات عسكرية والصهاريج المعبئة بالنفط السوري المسروق من الجزيرة عبر معبر الوليد غير الشرعي بريف الحسكة إلى قواعده في شمال العراق.

وذكرت مصادر محلية من ريف اليعربية بالريف الشمالي الشرقي، أن رتلاً مؤلفاً من 111 آلية منها 60 ناقلة محملة بمعدات عسكرية إضافة إلى صهاريج محملة بالنفط المسروق ترافقه 6 مدرعات عسكرية غادر الأراضي السورية عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى قواعد الاحتلال في شمال العراق.