الحرارة أدنى من معدلاتها وثلوج على المرتفعات غداً

تتأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات شمالية باردة في طبقات الجو العليا، نتيجة لذلك تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 3 إلى 5 درجات مئوية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بارداً بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وشديد البرودة ليلاً محذرة من حدوث الصقيع وتشكل الجليد خلال ساعات الصباح الباكر وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتبقى درجات الحرارة غداً أدنى من معدلاتها بشكل عام ويستمر الجو بارداً وبين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام وتتكاثر الغيوم المنخفضة بدءاً من المناطق الشمالية الغربية والساحلية لتصبح الفرصة مهيأة لهطل زخات متفرقة من المطر في تلك المناطق ويكون الهطل غزيراً ومصحوباً بالرعد أحياناً ويمتد تدريجياً ليشمل أغلب المناطق خلال ساعات المساء والليل وثلجياً على المرتفعات التي تزيد على 1200 متر وممزوجاً دون ذلك.

ويستمر الجو شديد البرودة ليل غد ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الجليد خلال ساعات الصباح الباكر والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 80 كم /سا في المنطقة الساحلية.

وشهدت بعض المناطق في محافظتي السويداء ودرعا هطولات مطرية متفرقة، حيث سجلت نسب الهطل في عين العرب 22 مم والسويداء 15 مم وصلخد 12 مم وشهبا 3 مم والصورة 1 مم وفي بصرى 18 مم والشيخ مسكين 7 مم والمسيفرة 4 مم وتل شهاب 2 مم