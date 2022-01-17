بدء امتحانات الفصل الأول في كليات “حماة”.. وجديدها البطاقة الإلكترونية

توجه أمس حوالي 32 ألف طالباً وطالبة لتقديم امتحاناتهم الجامعية في كافة الكليات والمعاهد بحماة.

وبين الدكتور زياد سلطان، رئيس جامعة حماة، بأن جميع مستلزمات العملية الامتحانية جاهزة، حيث تم التأكيد على عمداء الكليات ومدراء المعاهد أن يتم عقد اجتماع موسع لكل العاملين والمكلفين بالمراقبة الامتحانية، وأن يتم توضيح أي غموض يكتنف الإجراءات الامتحانية المتخذة وضرورة التأكيد على المكلفين من خارج الملاك الالتزام بالمراقبات الامتحانية وعلى طلاب الدراسات العليا الالتزام بالمراقبات الامتحانية لأنه قرار ملزم من مجلس التعليم العالي والتخلف عنه يستوجب العقوبة.

كما تم العمل على تأمين كافة اللوازم اللوجستية لاتمام العملية الامتحانية من أوراق ومصنفات وأحبار للطابعات وكذلك تخصيص قاعات مخصصة لطباعة الأسئلة بإشراف لجان مختصة فضلاً عن موافاة رئاسة الجامعة بتقرير مفصل وفق النموذج المعتمد عن سير العملية الامتحانية يومياً وضرورة كتابة ضبط الغش في حل حصوله داخل القاعة الامتحانية وبوجود الطالب واستكمال كافة الإجراءات في الكلية قبل إرسالها إلى رئاسة الجامعة.

وأوضح رئيس الجامعة أن جديد هذا العام هو إصدار بطاقة امتحانية إلكترونية للطالب بديلة عن الورقية والبدء بتطبيقها من خلال هذه الامتحانات للعام الدراسي الحالي 2022، موضحاً أن البطاقة الإلكترونية أصبحت بديلة عن البطاقة الكرتونية والتي كانت تتعرض لحالات تزوير في بعض الأحيان وبالتالي تقود لعملية انتحال شخصية.

وبين بأن الصورة في البطاقة الجديدة مطبوعة وعليها كود أرشفة إلكترونية معين يتم من خلالها إجراء التفقد للطلاب من أي موبايل معتمد لأمين سر القاعة أو رئيس القاعة أثناء الامتحان.

حماة – حسان المحمد