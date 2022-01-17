تدابير احترازية لمواجهة موجة الصقيع و آثارها على الزراعات المحمية في اللاذقية

البعث ميديا – اللاذقية – مروان حويجة

بيّنت مديرية زراعة اللاذقية أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة ليل هذا اليوم إلى أدنى مما كانت عليه أمس ما قد يسبّب ضرراً على الزراعات المحمية.

و أشارت المديرية إلى أنه من ضمن الاستعدادات لمواجهة الصقيع فإنّ مديرية الزراعة تعمل على التنسيق مع الشركة العامة للكهرباء لوصل التيار الكهربائي إلى مناطق تركز الزراعات المحمية.

و أهابت المديرية بالأخوة المواطنين في المناطق المشمولة برفع التقنين بضرورة ترشيد استخدام الكهرباء وعدم تشغيل الأدوات المنزلية تجنباً للحمولة الزائدة على الشبكة الأمر الذي يؤدي إلى انقطاع الكهرباء وإلحاق أضرار كبيرة بالمحاصيل المزروعة.

و في إطار متابعة التدابير الاحترازية قام مدير زراعة اللاذقية المهندس باسم دوبا يرافقه رئيسا دائرتي الوقاية وزراعة جبلة بجولة ميدانية إلى سهل جبلة للوقوف على حالة الزراعات المحمية والإجراءات المتبعة للتصدي لموجة الصقيع من خلال تقديم الإرشادات للأخوة المزارعين لمواجهة موجة الصقيع والتأكد من وصول التيار الكهربائي إلى كافة مناطق الزراعات المحمية.‏