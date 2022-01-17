تعرّف على حالة الطرق العامة

جميع الطرق في المحافظات سالكة عدا البعض منها في محافظة السويداء بسبب تراكم الثلوج وتشكل الضباب الكثيف.

وأوضحت إدارة المرور وزارة الداخلية في نشرتها صباح اليوم أن كل الطرق في محافظة السويداء سالكة عدا طريق (السويداء ظهر الجبل) والطرق المؤدية إلى ناحية المشنف غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الضباب الكثيف فيما الطرق المؤدية من منطقة صلخد إلى ناحية ملح سالكة بصعوبة بسبب تشكل الضباب الكثيف.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتوخي الحيطة والحذر خلال الأحوال الجوية السائدة وخاصة أثناء تشكل الجليد أو حدوث الصقيع والضباب وهطول الأمطار والتأكد من الجاهزية الفنية للمركبة من فاعلية المكابح وماسحات الزجاج ومزيلات الضباب والأنوار الأمامية والخلفية وبطارية المركبة وسلامة الإطارات.

وتخصص إدارة المرور الرقمين 5422703 و 5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.