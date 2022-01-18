آخر حصيلة لإصابات ووفيات كورونا عالميا

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من خمسة ملايين و561 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019.

وبحسب آخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي، وصل إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم حتى الآن إلى 330592886 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 5561904 حالات بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 268739702 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 874016 حالة وفاة من أصل 67229678 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 486784 حالة وفاة من أصل 37602832 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 621166 حالة وفاة من أصل 23074791 إصابة.