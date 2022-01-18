استطلاع رأي يكشف تدني شعبية بايدن في أمريكا

أظهر استطلاع جديد للرأي أن نصف الأمريكيين غير راضين عن أداء رئيسهم جو بايدن ويشعرون “بالإحباط” من طريقته في إدارة شؤون الولايات المتحدة.

ووجد الاستطلاع الذي أجرته شبكة “سي بي اس نيوز” بالاشتراك مع مركز “يوغوف” للأبحاث أن نصف الأمريكيين الذين أدلوا بآرائهم أكدوا شعورهم بعدم الرضا والإحباط من رئاسة بايدن في حين قال 40 بالمئة منهم إن ولاية الأخير جعلتهم يشعرون “بالتوتر”.

وأشار الاستطلاع إلى أن 75 بالمئة يرون أن وضع الولايات المتحدة “سيئ” ومعظمهم يعارضون الطريقة التي يتعامل فيها بايدن مع قضايا الاقتصاد والهجرة والمسائل العرقية والتضخم.