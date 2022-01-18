اعتداء مجهول يتسبب بانقطاع الاتصالات والإنترنت في درعا

انقطعت الاتصالات الأرضية وخدمات الإنترنت عن أحياء من مدينة درعا جراء اعتداء مجهولين على كابلات الاتصالات في منطقة ساحة بصرى بالمدينة.

وكالة سانا نقلت عن مصدر في فرع الشركة السورية للاتصالات بدرعا أن الاعتداء على كابلات الاتصالات في منطقة ساحة بصرى بالمدينة، وقع حوالي الساعة الحادية عشرة ليلاً، في محاولة لسرقة الكابلات ما تسبب بانقطاعها وتوقف جميع خدمات الاتصالات.

كما بين المصدر أن ورشات الصيانة تعمل على توصيل الكابلات المقطوعة، مبيناً أن عودة الاتصالات تحتاج إلى وقت غير محدد بعد.