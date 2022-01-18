الإسباني خافيير مدرباً جديداً لمنتخب سلة الرجال

علمت “البعث ميديا” من مصادر مقربة باتحاد كرة السلة أن الاتحاد توصل إلى اتفاق شبه نهائي مع المدرب الإسباني خافيير خوارز كريسبو لقيادة منتخبنا الوطني في النافذة الثانية من التصفيات المونديالية التي ستنطلق في شهر شباط المقبل في مواجهة منتخبي البحرين وإيران، وسيصل المدرب الأسبوع المقبل لتوقيع العقد بشكل نهائي.

كما أفاد المصدر أنه تم تعيين مدربنا الوطني جورج شكر كمساعد للمدرب الإسباني، على أن تنطلق تحضيرات المنتخب فوراً في حال تم الاتفاق بشكل نهائي مع المدرب.

في الواقع فإن مشكلة منتخبنا ليست باسم المدرب أو سيرته الذاتية، ومشكلتنا تتمثل بتواجد المدرّب أكبر فترة ممكنة مع اللاعبين، ومتابعة الدوري لانتقاء القادرين على اللعب مع المنتخب، إضافة لضخ دماء جديدة في المنتخب، والعمل على العامل النفسي لتحقيق الفوز في حال تأخر منتخبنا بالنتيجة في مبارياته المقبلة، وهذا الموضوع لم يعمل عليه مدربنا السابق الأميركي ساليرنو، خلال مباراتي كازاخستان، ومن المهام الموكلة للمدرب الجديد العمل على الأفراد أولاً كمراكز والعمل على اللعب بجماعية كفريق واحد دون اللعب الفردي.

السيرة الذاتية للمدرب تشير إلى أن أفضل ما حققه خلال مسيرته هو تدريبه لفريقين في دوري الدرجة الأولى في إسبانيا، وبكلتا التجربتين خاض 39 مباراة حقق فيها 12 انتصاراً و 27 هزيمة أي بمعدل انتصارات وصل ل 30,8% .

وخاض تجربة مع ريال مدريد جونيور في الدرجة الرابعة، وفي عام 2011 حصل على الميدالية الذهبية مع منتخب إسبانيا تحت 18 عاماً في بطولة Eurobasket ، وبعدها في عام 2012 حصل على الميدالية البرونزية في البطولة نفسها ولكن مع منتخب إسبانيا تحت 20 سنة.

يذكر أن منتخبنا كان قد خاض مباريات النافذة الأولى وخسر أمام منتخب كازاخستان ذهاباً وإياباً.

عماد درويش