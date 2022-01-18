القرم.. جهوزية موانئها لتطوير التبادل التجاري مع سورية

ذكر غيورغي مرادوف، المندوب الدائم لجمهورية القرم لدى الرئاسة الروسية، أن موانئ القرم يمكن أن تصبح البوابات البحرية الجنوبية الرئيسية لروسيا كجزء من تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع سورية.

وقال مرادوف لوكالة سبوتنيك إن “موانئ القرم جاهزة لتصبح البوابات البحرية الجنوبية الرئيسية لروسيا في تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية مع سورية وهي مفتوحة أمام توريد المنتجات القابلة للتسويق من وإلى سورية دون خوف من أي عقوبات”.

وأضاف مرادوف: “يمكن لممثلي المناطق الروسية الأخرى التجارة مع سورية عبر القرم دون مخاطر العقوبات” موضحاً أنه “تم بالفعل إنشاء بيت تجاري مشترك بين القرم وسورية فيما نعمل الآن على زيادة حجم التبادل التجاري معها”.