الوزير رعد: قرار بشراء مئة ألف عداد لمؤسسات المياه لتأمين الفاقد منها

كشف وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد أن الوزارة ستقوم بوضع خطط لاستبدال شبكات المياه على مدار ثلاث سنوات، حيث تم خلال العامين الماضيين استبدال 890 كم من الأنابيب، مبيناً أن مجلس الوزراء وافق على شراء مئة ألف عداد لمؤسسات المياه لتأمين الفاقد منها والتوسع بالمشتركين في شبكات المياه، كما تم اتخذ قرار بشراء مجموعة من العدادات القطاعية لضبط الهدر والتسرب في الخطوط الرئيسية من شبكات المياه. موضحاً أن الوزارة رصدت سابقاً ما يزيد عن 30% من الخطط الاستثمارية لمؤسسات المياه لعمليات الاستبدال، ويبلغ طول شبكات المياه على المستوى الوطني 65 ألف كم يوجد 3500 كم منها تحتاج إلى استبدال، وتقدر كلفة استبدالها نحو 95 مليار ليرة سورية.

وأضاف الوزير رعد في تصريح عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم إنه تمت مناقشة واقع الهطولات المطرية على المستوى الوطني في هذا العام ومخازين السدود في الأحواض المائية والفاقد المائي في شبكات مياه الشرب، حيث تتراوح نسبة الهطولات المطرية بين 15 إلى 30% في بعض المحافظات باستثناء اللاذقية وطرطوس حيث وصلت نسبة الهطولات فيهما إلى 65% من المعدل السنوي، كما تم عرض الهطولات المطرية مقارنة مع العام الماضي.

وبين الوزير رعد أن المعدل الوسطي لتخزين المياه في حوض العاصي 30% وفي حوض الساحل 45% وعلى مستوى الأحواض المائية الستة في الداخل 30%، مشيراً إلى أن هذا الواقع المائي يدعو إلى زيادة اتخاذ الإجراءات الاحترازية وترشيد استهلاك المياه وإدارة المخزون بشكل دقيق.

وأوضح أن من ضمن الإجراءات التي قامت بها وزارة الموارد المائية لمعالجة هذه التحديات اتخاذ ما يلزم من إجراءات لصيانة السدود والمفرغات والتجهيزات الميكانيكية والكهربائية لحفظ المياه وتعزيل المجاري المائية لضمان وصول كل قطرة مياه إلى السدود.

البعث ميديا || ميس خليل