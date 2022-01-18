دليل الصادرات السورية.. 5000 شركة في النسخة التجريبية

أطلقت هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات النسخة التجريبية لدليل الصادرات عبر موقعها الإلكتروني، والذي يتضمن مختلف القطاعات الصناعية والخدمية (الغذائية والنسيجية والزراعية والهندسية والكيميائية والخدمية).

مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات، ثائر فياض، بين، في تصريح لوكالة سانا، أن الدليل يهدف لترويج الصناعة الوطنية في الأسواق الخارجية والتعريف بها على المستوى الدولي، إضافة للتواصل مع أصحاب هذه المنتجات مباشرة دون وساطة أو سمسرة من أي جهة أخرى.

وأشار فياض إلى أن الدليل يتضمن 5000 شركة، من بينها 1600 شركة بكامل بياناتها وصوراً عن منتجاتها ومواصفاتها ومكان وجودها وأرقام هواتفها، منوهاً إلى أنه سيتم تعميم الدليل عند انتهاء الفترة التجريبية وإدراج ملاحظات الغرف التجارية والصناعية والشركات على السفارات السورية بالخارج للترويج للبضائع السورية.

وسيتم الترويج للدليل بعد الانتهاء من استكمال بيانات الشركات المدرجة عبر منصات الترويج والتسويق الدولية ليكون بوابة إلكترونية للتعريف بالمنتج السوري.

هيئة تنمية الصادرات دعت أصحاب الشركات الراغبين في إدراج بياناتها في الدليل إرسال البيانات اللازمة إلى الإيميل التالي: expodaleel.syr@gmail.com، كما دعت أصحاب الشركات المشاركة في الدليل زيارة الموقع الالكتروني الخاص بدليل الصادرات السورية للتأكد من صحة البيانات عبر الرابط التالي: daleel.edpa.gov.sy