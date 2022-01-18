سورية ضمن 15 دولة المشاركة في “معرض الكتاب الافتراضي الثاني”

2014 دار نشر من 15 دولة سيشاركون في “معرض الكتاب الافتراضي الثاني” في العاصمة الإيرانية طهران.

وقال علي رمضاني المدير التنفيذي لــ “مؤسسة دار الكتاب والأدب الإيراني”، وهو رئيس المعرض إنه تم تسجيل أسماء الفين و14 دار نشر للمشاركة في المعرض الافتراضي الثاني بطهران.

ويعرض أصحاب دور النشر من دول من بينها إسبانيا وإيطاليا والهند والسويد والولايات المتحدة والعراق والبحرين ولبنان والعراق ومصر وسوريا ، نحو 20 ألف عنوان من كتبهم في حين بلغ العام الماضي نحو 15 ألف عنوان.