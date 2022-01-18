“على قيد الحب” عمل يجمع فنانين بعد 40 عاماً

“على قيد الحب” نص للكاتب السوري فادي قوشقجي، جمع وبعد أكثر من ٤٠ عامًا الفنانان السوريان القديران دريد لحام وأسامة الروماني للوقوف معًا أمام كاميرا المخرج باسم السلكا، في المسلسل الاجتماعي “على قيد الحب”، من إنتاج إيمار الشام لموسم دراما رمضان ٢٠٢٢.

“أمين” و”حسان”؛ صديقان عتيقان، تمتد صداقتهما الراسخة لأكثر من أربعة عقود، وتكللت علاقتهما بالمصاهرة، حتى أصبحت عائلتاهما عائلة واحدة، تجمع بين أفرادها المودة، ووحدة الحال إلى حدٍ كبير.

لكن هذه العلاقة ستتعرض لاختبار كبير، بسبب الأبناء، وأحداثٍ يلقي بها الماضي ظلاله الثقيلة على الحاضر، فهل ستصمد علاقة الصديقين أمام هذا التحدي؟