أمطار وثلوج على المرتفعات

تنخفض درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية، نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مرفق بكتلة هوائية قطبية شديدة البرودة ورطبة في طبقات الجو كافة.

المديرية العامة للأرصاد الجوية توقعت، في نشرتها الصباحية، أن يكون الجو غائماً ماطراً على فترات بشكل عام، ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات التي تزيد على 1000 متر وممزوجاً دون ذلك، محذرة من حدوث الصقيع وتشكل الجليد في جميع المناطق.

وفيما يتعلق بالرياح، بينت المديرية أنها جنوبية غربية إلى غربية معتدلة مع هبات تتجاوز سرعتها الـ 60 كيلومتراً في الساعة وخاصة في المناطق الجنوبية والبادية بينما البحر عالي إلى متوسط ارتفاع الموج.

وبالنسبة ليوم غد، تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها لمثل هذه الفترة بنحو 4 إلى 7 درجات مئوية، ويكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام، مع بقاء فرصة لهطل أمطار محلية خفيفة على المنطقة الساحلية وخلال الليل، ويستمر الجو شديد البرودة ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الجليد في المرتفعات الجبلية وكل المناطق الداخلية .