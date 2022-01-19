إحداث قسم جديد لزراعة الأسنان في مشفى الرازي

بدأ قسم جراحة الفكين وزرع الأسنان في مشفى الرازي باستقبال المراجعين بعد إعادة تأهيله كبناء وتجهيزات، كما تم إحداث قسم جديد لزرع الأسنان، وذلك تعويضاً عن أذيات الطلق الناري أو لإجراء عمل تجميلي.

وأوضح رئيس القسم الدكتور محمد محي الدين توتنجي أنه تم افتتاح قسم زرع الأسنان في شعبة جراحة الفم والوجه والفكين مع تحديث كافة خدمات القسم، حيث يقوم بـ/245/ عملية شهرياً تتضمن عمليات التخدير العام ومعالجة الإصابات الرضية وغيرها من العمليات الأخرى.

حلب – معن الغادري