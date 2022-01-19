إطلاق جائزة القدس للفنون التشكيلية

بالتعاون مع اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين، أطلقت مؤسسة القدس الدولية في سورية مسابقة سنوية بعنوان “جائزة القدس للفنون التشكيلية”.

ويُشترط للتقدم إلى المسابقة أن يكون العمل المشارك إما لوحة فنية أو كتلة نحتية يتعلق موضوعه بمدينة القدس كحاضرة ثقافية وحضارية.

وحددت شروط المسابقة قياس اللوحة المشاركة بـ 120 سم ضرب 100سم على أن يتم تشكيل لجنة اختصاصية لاختيار العمل الفائز من قبل اتحاد الفنانين التشكيليين.

ويبدأ التقدم للمسابقة في مقر اتحاد الفنانين التشكيليين السوريين من الـ 20 من كانون الثاني الجاري وحتى الـ 20 من نيسان القادمـ بشرط ألا يكون العمل مشاركاً في مسابقة أخرى وأن يكون الفنان صاحب العمل من أعضاء الاتحاد.

وينال العمل الفائز جائزة مالية قدرها مليون ليرة ويتم إعلان النتيجة ضمن معرض مخصص للأعمال المشاركة يقام في فصل الربيع من عام 2022.