الجيش يواجه جبلة في ختام المرحلة الحادية عشرة من الدوري الممتاز

تختتم اليوم مباريات الأسبوع الحادي عشر من دوري كرة القدم للدرجة الممتازة حيث يستضيف الجيش في ملعب الجلاء بدمشق فريق جبلة.

المباراة من المتوقع أن تشهد إثارة وندية، نظراً لأهميتها لكلا الفريقين ولما يضمه الفريقان من عناصر مميزة، فالجيش يأمل بتحقيق النقاط الثلاث والدخول رسمياً ضمن أضلاع المربع الذهبي، ولذلك أعد العدة بشكل جيد للمباراة، وستشكل عودة هدافه محمد الواكد من الإصابة (متصدر هدافي الدوري بـ ١١هدفاً) وكذلك رامي الترك قوة إضافية للفريق خاصة من الناحية الهجومية، وهو ما افتقده في المباريات الماضية، كما أن الفريق يعتبر المباراة محطة استعدادية مهمة “قبل توقف الدوري” تحضيراً للمشاركة الآسيوية المقبلة، مدرب الفريق محمد عقيل يدرك قوة وأهمية المباراة وعليه إيجاد التشكيلة المناسبة القادرة على انتزاع نقاط المباراة والاقتراب من فرق الصدارة، من جهته جبلة لا يبتعد كثيراً عن مستضيفه وخروجه بنتيجة إيجابية من موقعة اليوم تؤكد دخوله منافساً قوياً أيضاً على اللقب، والفريق بات يمتلك الطموح للضغط على فرق الصدارة ولديه من الإمكانيات ما يجعله يقدم مباراة كبيرة.

في الموسم الماضي فاز الجيش ذهاباً بهدف محمد الواكد، وفي الإياب فاز أيضاً ٤-٢، سجل للجيش محمد البري، محمد شريفة من جزاء، حسام بوادقجي وعمر سعد الدين وسجل لجبلة عمر نعنوع ومحمود البحر.

مدير الكرة بنادي الجيش أيهم الباشا أكد لـ”البعث ميديا”: المباراة صعبة جداً على الفريق سيما وأن جبلة مكتمل الصفوف ويقدم أداء جيداً هذا الموسم، ورغم ذلك فإن فريقنا مصمم على تحقيق الفوز الذي يجعلنا نقترب من فرق الصدارة.

عماد درويش