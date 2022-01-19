رحلات القطار للتخفيف من الازدحام بين جبلة واللاذقية

ذكر مدير فرع المؤسسة السورية للخطوط الحديدية المهندس محمد جابر في تصريح “للبعث ميديا” أن قطارات فرع المؤسسة تساهم في نقل عدد كبير من الركاب، وبالأخص طلبة جامعة تشرين، من جبلة إلى اللاذقية وبالعكس، من خلال رحلات خط اللاذقية – طرطوس بأسعار رمزية للطلبة، بتذكرة سعرها ٢٠٠ ليرة من جبلة الى اللاذقية، ويتم نقل الطلبة من جبلة من موقف القطار الذي تمّ إحداثه تحت جسر كراج جبلة وتشهد الرحلات إقبالاً كثيفاً من أبناء مدينة جبلة وريفها.

ولفت المهندس جابر إلى أن رحلات القطار التي يتم تسييرها ساهمت في التخفيف من الازدحام على خط جبلة، ولاسيما خلال فترات الذروة، وأوضح أن هناك ثلاث رحلات يومياً بين اللاذقية وطرطوس وبالعكس، منها صباحية يومياً بمعدل رحلتين صباحاً من طرطوس إلى اللاذقية الساعة ٦.١٥ و ٧.٠٥ والعودة للرحلة الأولى من اللاذقية ٢.٣٠ ظهراً والثانية ٣.١٥ ، وهناك رحلة صباحية من اللاذقية إلى طرطوس ٦.٢٠، والعودة إلى طرطوس ٣.١٠.

كما أشار جابر إلى حركة شحن البضائع عبر قطارات الشحن وأغلبها من مرفأ اللاذقية (حبوب، زيوت، حديد بيليت) وهناك نقل الحصويات من حسياء إلى المنطقة الساحلية في مركز تجميع الحصويات في محطة شربيت، إضافة إلى تنفيذ كافة الطلبات التي ترد إلى المؤسسة، مبيّناً أن الشحن السككي للبضائع له ميزات أهمها أنه نقل آمن وتكلفته أقل، إضافة إلى إمكانية نقل كميات كبيرة بأجور قليلة، وإيصال البضائع إلى مقاصدها بسرعة، وأكد الجاهزية المستمرة لتنفيذ طلبات الشحن التي ترد إلى فرع المؤسسة.

اللاذقية – مروان حويجة