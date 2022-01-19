سلوفاكيا.. احتجاجات على توجه الحكومة لتوقيع اتفاقية عسكرية مع أمريكا

احتجاجاً على توجه الحكومة للتوقيع على اتفاقية عسكرية مع الولايات المتحدة، نظمت أحزاب المعارضة السلوفاكية مظاهرة أمام مقر البرلمان.

وعبر المتظاهرون عن رفضهم لهذه الاتفاقية التي تسمح للقوات الأمريكية بالوجود في قاعدتين جويتين سلوفاكيتين، كما تمنع محاكمة العسكريين الأمريكيين في حال ارتكابهم أفعالاً جزائية في سلوفاكيا.

رئيس حزب الاشتراكيون، ارتور بيكماتوف، أكد في كلمة أمام المتظاهرين، أن إقرار هذه الاتفاقية في الوقت الحالي هو عمل غير مسؤول ومضر بسلوفاكيا.

فيما اعتبر رئيس البرلمان السلوفاكي السابق رئيس الحزب القومي، اندريه دانكو، أن هذه الاتفاقية “تمثل خرقاً واضحاً لسيادة البلاد”.