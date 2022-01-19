في السويداء والقنيطرة والحسكة.. تأجيل امتحانات اليوم وغداً

بسبب الأحوال الجوية السائدة، أعلنت جامعة دمشق تأجيل الامتحانات المقررة اليوم وغداً في فرع الجامعة بالسويداء إلى موعد يحدد لاحقاً، كما قررت مديرية التربية في المحافظة تأجيل امتحانات هذين اليومين في المعاهد التابعة لها.

مدير فرع جامعة دمشق بالسويداء، الدكتور خالد كيوان، بين أنه نظراً لتساقط الثلوج وتشكل الجليد تم تأجيل الامتحانات المقررة اليوم وغداً في كليات الفرع إلى موعد يحدد لاحقاً حرصاً على سلامة ومصلحة الطلبة.

من جهته أعلن مدير التربية بالسويداء، بسام أبو محمود تأجيل، الامتحانات النصفية المقررة اليوم وغداً في جميع المعاهد التابعة للمديرية إلى موعد يحدد لاحقاً.

كذلك أعلنت جامعة دمشق تأجيل امتحانات اليوم وغداً في جميع كليات فرع الجامعة بالقنيطرة إلى موعد يحدد لاحقاً.

وفي السياق، أجلت جامعة الفرات الامتحانات في كليات ومعاهد الحسكة المقررة اليوم وغداً إلى موعد يحدد لاحقاً بسبب الأحوال الجوية السائدة.