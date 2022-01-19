مجلس الوزراء.. الموافقة على عقدي متابعة تشغيل محطة النقل الوسيطة بحلب وتأهيل خط توتر

وافق رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس على توصية اللجنة الاقتصادية المتضمنة المصادقة على العقد المبرم بين محافظة حلب ومؤسسة تنفيذ الإنشاءات العسكرية لمتابعة تشغيل محطة النقل الوسيطة في الشيخ سعد ومطمر تل الضمان لعام 2021-2022.

كما تتضمن التوصية المصادقة على العقد المبرم بين الشركة العامة لكهرباء حماة والشركة العامة لأعمال الكهرباء والاتصالات (السورية للشبكات) فرع التوتر العالي بحماة لتنفيذ أعمال إعادة تأهيل خط توتر 20 ك.ف الذي يغذي محطات تشغيل المياه في منطقة خان شيخون التي تم اعتمادها مركزاً مؤقتاً لمحافظة إدلب وتم نقل الدوائر الرسمية التابعة للمحافظة إليها في ظل العودة المتسارعة لأهالي المنطقة.