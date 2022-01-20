إليكم حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة

أعلنت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن بعض الطرق في محافظات ريف دمشق وحماة واللاذقية وطرطوس والسويداء والقنيطرة غير سالكة أو سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

وبينت إدارة المرور في نشرتها صباح اليوم أن جميع طرق ريف دمشق سالكة عدا المؤدية إلى مدينة النبك وقارة ودير عطية والمشرفة سالكة بصعوبة والطريق من دير عطية إلى الجراجير غير سالك بسبب تراكم الثلوج، كما أن طرق عسال الورد جبة وعسال الورد رنكوس والطريق من يبرود إلى الجبة وطرق ناحية سرغايا ومحلة بلودان وقرية هريرة سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وأوتوستراد دمشق بيروت باتجاه دمشق وطرق صيدنايا التل دمشق و دربل عرنة الريمة بقعسم قلعة جندل وحينة دربل عين الشعرة خربة السودة وصيدنايا رنكوس حوش عرب وحلبون منين غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

ونصحت الجمعية السورية للوقاية من حوادث الطرق السائقين بعدم استخدام كل الطرق المؤدية لجهة قاسيون والجندي المجهول من منطقة دمر ومشروع دمر وتوابعها وطريق طلعة الشامي ومهاجرين خورشيد بسبب تشكل الجليد وخطورة الطريق.

وفي حماة فإن تشكل الجليد جعل طرق جورين صلنفة و شطحة جوبة برغال وقرندح عين الكروم ومصياف القدموس ومصياف الحيلونة ومصياف وادي العيون ومصياف الشيحة غير سالكة فيما عدا ذلك كل الطرق في المحافظة سالكة.

وفي اللاذقية جميع الطرق سالكة عدا صلنفة محطة البث وصلنفة محطة البث جورين و جوبة برغال الغاب والمركبة مقامات بني هاشم والقرندح الشعرة الغاب وبيت ياشوط بشيلي الشعرة والدالية معرين بطموش غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وطرق الدالية معرين وادي القلع والدالية بيت عانة بطشاح وحمام القراحلة بسطوير خرايب سالم سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي طرطوس كل الطرق سالكة عدا الشندخة بيت جاش والشيخ على المجدل مصياف والجديدة بيت جاش والرقمة المجدل مصياف وبصيرة الجرد مشتى الحلو والبطار ضهر القصير والرقمة مصياف ودريكيش دوير رسلان مصياف و درييكيش جنينة رسلان ودريكيش بيت يوسف ودريكيش العوينية البارة وجميع الطرق المؤدية إلى نواحي برمانة المشايخ دوير رسلان وسبة ومنطقة القدموس وبملكة غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد.

وفي محافظة السويداء جميع الطرق سالكة عدا المؤدية إلى منطقة صلخد وإلى ناحية المشنف وطريق شهبا نمرة غيضة نمرة تيما وسهوة بلاطة الكفر غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد بينما الطرق المؤدية إلى شهبا سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

أما في القنيطرة فإن كل الطرق سالكة بصعوبة بسبب تساقط الثلوج عدا طريق جباتا الخشب طرنجة حضر عين التينة غير سالك بسبب تراكم الثلوج.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتوخي الحيطة والحذر خلال الأحوال الجوية السائدة وخاصة أثناء تشكل الجليد أو حدوث الصقيع والضباب وهطول الأمطار وضرورة التأكد من الجاهزية الفنية للمركبة من فاعلية المكابح وماسحات الزجاج ومزيلات الضباب والأنوار الأمامية والخلفية وبطارية المركبة وسلامة الإطارات والتقيد بالشاخصات المحددة للسرعات وتخفيف السرعة بشكل تدريجي على المنعطفات والمنحدرات والحفاظ على مسافة أمان حقيقية مع المركبات الأخرى وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز كاستخدام الهاتف المحمول أو القراءة.

وخصصت إدارة المرور الرقمين 5422703 و5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.