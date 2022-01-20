الحصيلة الأولية للأضرار الزراعية جراء العاصفة في اللاذقية

أسفرت الظروف الجوية الحالية التي تتعرض لها محافظة اللاذقية والمترافقة مع عاصفة هوجاء و رياح عاتية وموجة صقيع شديدة عن وقوع أضرار زراعية في مختلف مناطق المحافظة، وبيّنت مديرية الزراعة في اللاذقية الحصيلة الأولية للأضرار التي لحقت بالمنطقة، حيث تضرر عدد من بيوت الزراعات المحمية ضمن نطاق عمل الوحدة الإرشادية في مشقيتا يقدّر بـ /10/ بيوت بنسب متفاوتة، وفي منطقة جبلة شملت الأضرار الحاصلة حوالي/ 185/ بيتاً محمياً مزروعة (كوسا – بندورة – باذنجان)، إضافة إلى مساحات من أنفاق الكوسا موزّعين ضمن نطاق عمل الوحدات..

وفي منطقة القرداحة تضرر محصول الحمضيات ضمن نطاق عمل إرشاديات (بني عيسى – عين العروس – رويسة البساتنة) بنسبة تتراوح ما بين 20-45% موزعة على الأصناف: فالنسيا 20%.، يافاوي 40%، أبو صرة 45%، و في منطقة الحفة: تضرر بيتين محمين اثنين مزروعين بندورة ضمن نطاق عمل وحدة إرشادية السامية – قرية خربة هيشون، حيث بلغت نسبة الضرر على المحصول نحو 50% ، أما أضرار محصول الحمضيات فقد حصل تساقط للثمار من صنف أبو صرة بنسبة 10% وصنف اليافاوي 15% نتيجة الأمطار الشديدة ضمن نطاق عمل إرشاديات (السامية – طرجانو – الرويمية).

وتعتبر هذه الأضرار – بحسب مديرية زراعة اللاذقية- أولية ويتم تقييمها عن طريق الوحدات الإرشادية، أمّا تقدير الأضرار واستحقاقها للتعويض حسب التعليمات الناظمة لعمل صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية، فتقوم به لجان تحديد الأضرار بالمناطق.

اللاذقية – مروان حويجة