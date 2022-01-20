تفاصيل الهطولات المطرية في المحافظات

شهدت أغلب المحافظات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية هطولات مطرية متفاوتة الغزارة سجل أعلاها 50 مم في تلكلخ بحمص.

وذكرت نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي أن نسب الهطل كانت في محافظتي دمشق وريفها في عسال الورد 34 مم والحرمون 26 مم وقطنا 19مم والزبداني 15 مم وسرغايا وميسلون 13مم ومضايا 12 مم والمشرفة 8 مم وجديدة الشيباني 7 مم والجراجير 5 مم والكسوة ويبرود 3 مم وعقربا والتل ودوما 2 مم ودمشق المزة وقاسيون والنبك 1 مم.

وفي السويداء بلغت في عين العرب والصورة 26 مم والسويداء12 مم وصلخد 8 مم وشهبا 7 مم.

وفي محافظة درعا سجلت في نوى 15 مم وإزرع 9 مم والشيخ مسكين والمسيفرة 8 مم وتل شهاب 7 مم ودرعا والصنمين وبصرى 3 مم.

وفي محافظة القنيطرة وصلت إلى 36 مم في حضر والقنيطرة و8 مم في نبع الصخر.

وفي حمص بلغت في تلكلخ 50 مم والقصير21 مم والعريضة 15 مم والناصرة وقلعة الحصن 12 مم والمخرم 9 مم ومرمريتا 7 مم وحمص 6 مم والرستن والقريتين وتدمر2 مم وشين1 مم.

وفي محافظة حماة سجلت في الرصافة 8 مم والصبورة 7 مم ووادي العيون وعين حلاقيم 4 مم وحربنفسه وعقيربات 3 مم ومصياف والسعن 2 مم وحماة 1 مم.

وفي طرطوس كانت في الصفصافة 12 م والقدموس 10 مم ومشتى الحلو 7 مم وحمام واصل 4 مم و صافيتا وبانياس 3 مم والشيخ بدر 2 مم ودريكيش 1 مم.

وفي اللاذقية سجلت في القرداحة 5 مم ومطار الباسل 4 مم والقطيلبية واللاذقية 2مم.

وفي محافظة إدلب سجلت في خان شيخون 1 مم بينما في محافظة الرقة سجلت 44 مم في تل أبيض و3 مم في بئر محيسن والرقة 1 مم.

وفي محافظة الحسكة بلغت في هيمو 21 مم والقامشلي 20 مم والدرباسية 15 مم وعامودا 14 مم والقحطانية 13 مم و المالكية والزهيرية وتل براك وتل بيدر 12 مم وأبو قصايب 10 مم وتل حميس والجوادية وتل علو 9 مم والهول 5 مم واليعربية ومبروكة وتل تمر 4 مم وام مدفع والشدادة والعريشة ومركدة 3 مم والحسكة 2 مم .