لقاءات هامشية في تاسع ذهاب سلة الرجال

ستفتقد مباريات الجولة التاسعة من مرحلة ذهاب دوري سلة الرجال المقررة اليوم وغداً للإثارة والندية، خاصة وأن المباريات ستكون طابقية باستثناء اللقاء الذي سيقام في حماة، وسيكون الصراع على أشده بين فرق الوسط لتحسين مراكزها قبل نهاية المرحلة التي تم ضغط المباريات فيها كرمى للمنتخب الوطني الذي سيشارك بالنافذة الثانية من التصفيات المونديالية.

مباريات اليوم الخميس تبدو طابقية، حيث يلعب في صالة الفيحاء الجيش (الرابع) مع الفيحاء (قبل الأخير) في موقعة سهلة ومحسومة للجيش وهي فرصة لمدربه عدي خباز لتجريب الصف الثاني وخطط جديدة، الفيحاء من جهته سيسعى للخروج بأقل الخسائر الممكنة.

أهم مباراة ستقام في حماة حيث يحل حطين (الأخير) ضيفاً على الطليعة (التاسع) بحماة في لقاء يسعى كلا الفريقين لتضميد جراحه على حساب الآخر لكون الفريقين لم يحققا سوى فوز وحيد وهما قابعان في المؤخرة وهمومهما مشتركة وهاجسهما الفوز من أجل تحسين موقعهما والابتعاد عن حسابات الهبوط، وسيلعب الفريقان بكل أوراقهما المتاحة على أمل تحقيق فوز يريح أعصابهم قبل نهاية الذهاب، خاصة صاحب الأرض الذي وصل لمركز لا يليق به، ويعتبر هذا اللقاء بمنزلة الامتحان الأخير للفريق لإثبات مدى قدرته على العودة لمستواه وموقعه الطبيعي.

في حلب يستضيف الحرية (السابع) الوثبة (السادس) في موقعة يبحث كلا الفريقين فيها عن الفوز والتقدم خطوة على سلم الترتيب، الوثبة يمتلك مقومات الفوز ولاعبوه أكثر فاعلية وقوة من مستضيفه الذي يضم الأوراق الجيدة لكنه يفتقد للبدلاء.

وتختتم مباريات المرحلة يوم غد الجمعة بثلاثة لقاءات حيث يحل الثورة (العاشر) ضيفاً على الاتحاد (الثالث) المباراة لن يجد فيها لاعبو الاتحاد صعوبة في تجاوزها نظراً للفوارق الكبيرة بين الفريقين والتي تصب جميعها بمصلحة أصحاب الدار، في حين يعتبر الثورة المباراة محطة تحضيرية مهمة قبل موقعتيه المقبلتين أمام حطين والنواعير وهما الأهم بالنسبة له لاستمراره بدوري الأضواء.

في دمشق يستضيف الوحدة (المتصدر) النواعير( الثامن) في صالة الفيحاء بدمشق في موقعة ستكون هي الأقرب للوحدة الذي بدا قوياً بمجموعته هذا الموسم، إلا إذا أراد النواعير تغيير هذه المقولة وإلحاق الهزيمة الأولى بمضيفه رغم صعوبة المهمة الملقاة على عاتق لاعبيه.

الكرامة (الثالث) يشد الرحال إلى حلب لملاقاة الجلاء (الخامس) وهو يمني النفس باستعادة نغمة الفوز والعودة بقوة للمنافسة على الصدارة خاصة وأن لقاءه مع الاتحاد تأجل لإشعار آخر، من جهته الجلاء يتطلع للفوز للاقتراب أكثر من دائرة المنافسة على دخول دور الأربعة الكبار.

فيما يلي مواعيد المباريات

(الخميس) الفيحاء- الجيش الساعة السادسة مساء بدمشق.

الطليعة- حطين الساعة السادسة مساء بحماة.

الحرية – الوثبة الساعة الرابعة عصراً بصالة الأسد بحلب.

( الجمعة) الاتحاد- الثورة الساعة السادسة مساء بصالة الأسد بحلب.

الوحدة – النواعير الساعة السادسة مساء بدمشق.

الجلاء- الكرامة الساعة الرابعة عصراً بصالة نادي الجلاء بحلب.

عماد درويش