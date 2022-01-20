مطالب عمال الخدمات الصحية بالحسكة

تضمنت مقترحات وتوصيات نقابة التمريض والقبالة وسائر الخدمات الصحية في اتحاد عمال الحسكة على ضرورة رفع سوية الخدمات المقدمة للعمال والتي تصب في تحسين الواقع الصحي للمواطنين على مستوى المحافظة.

ودعا الأعضاء إلى تأمين وسائط نقل جماعي للعاملين بالقطاع الصحي وتأمين التدفئة واللباس العمالي، كما طالب المجتمعون بتضمين كافة العاملين بزيادة طبيعة العمل ومنح المكافآت لمستحقيها وصرف بدل الإجازات للعاملين بالقطاع الصحي كون عملهم يتطلب الاستمرارية بالدوام .

وأشار الرفيق تركي حسن أمين فرع الحزب بالحسكة إلى أن القطاع الصحي أثبت جدارته خلال الحرب الكونية على سورية وكان من أكثر القطاعات تضحية لما بذله من جهد فكان هذا القطاع هو المداوي وهو السند لأبطالنا الميامين في ساحات القتال.

وأكد حسن بأن موضوع المصالحات هي مكرمة عظيمة من مكرمات قائد الوطن لأبنائه والتي كانت نتيجتها حتى الآن عودة آلاف العائدين إلى حضن الوطن ابتداء من محافظات درعا ودير الزور والرقة واليوم في محافظة الحسكة، ونحن ومن خلال اللجنة المشكلة واتحاد العمال نسعى لعودة من غرر بهم الى حضن الوطن، وهذا سيكون بالتعاون مع المنظمات والنقابات والمجتمع الأهلي، معتمدين في ذلك على وحدتنا الوطنية ونسيجنا الاجتماعي الذي نفتخر به.

وأكد أمين الفرع بأن هذا العطاء لم يحدث من قبل لأي دولة عانت من الحرب، ولكن في سورية هو حدث بحجم وطن، ومراسيم العفو التي أصدرت خلال فترة الحرب بمكرمة من قائد الوطن لم تحدث في أية دولة في العالم، وهذا وإن دل على شئ فإنه يدل على حكمة القائد وشجاعته تجاه شعبه، موجهاً رسالته للعالم بأن سورية هي بلد التسامح والسلام والمحبة.‏

الحسكة _ إسماعيل مطر