السويد دولة فاشية.. صرخة أب سوري لاجئ من أجل أطفاله «فيديو»

تصدر في الأيام الأخيرة هاشتاغ “#السويد_دولة_فاشية” منصات التواصل الاجتماعي، حاملاً معه العديد من الأسئلة وأهمها “هل فعلاً تخطفون الأطفال من عائلاتهم تحت حجة حماية الطفل؟!”.

وتداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاجئ سوري يستنجد العالم من أجل أولاده.

وظهر الأب السوري وهو يبكي ويستنجد لاستعادة أولاده، حيث “لجأ إلى السويد بعد أن قالوا له سنأخذك إلى بلد الأمن والأمان وبعد وصوله هناك تم أخذ ابنائه الأربعة منه ولم يراهم مدة أربعة سنوات وبعد سنوات وضعت الأم طفل جديد ليتم خطفه بعد ولادته مباشرة ..”.

وأثار مقطع الفيديو المذكور موجة من الغضب لدى الناشطين، معبرين عن حزنهم لما وصل إليه الحال بحق العائلات السورية المتواجدة في أوروبا.

ونشر حساب “السويد” الرسمي على تويتر، تغريدة قال فيها: “جميع الأطفال في السويد لهم الحق في طفولة آمنة.. لا تريد الدولة أن يفرق طفل عن أسرته، يحدث ذلك إذا تبين وأُثبت وجود خطر على الطفل، القرار النهائي بخصوص الأطفال ليس بيد الخدمات الاجتماعية بل بيد القضاء وهذا لا يعني انقطاع الاتصال مع الأهل ويوجد قضايا يعود الأطفال فيها لعائلاتهم..”.