جراء الاشتباكات والفوضى.. استمرار حركة النزوح من الأحياء الجنوبية في مدينة الحسكة

جراء الاشتباكات والفوضى في المناطق المحيطة بسجن الثانوية الصناعية الذي تسيطر عليه ميليشيا “قسد” وقوات الاحتلال الأمريكي، يستمر أهالي الأحياء الجنوبية من مدينة الحسكة بالنزوح إلى المناطق الآمنة وسط المدينة.

وأشارت “سانا” إلى تزايد حركة نزوح الأهالي من حي غويران في مدينة الحسكة جراء تلقيهم إنذارات وتهديدات من ميليشيا “قسد” بإخلاء منازلهم على الفور مع استمرار الفوضى في محيط سجن الثانوية الصناعية الذي شهد تفجيرات وهروباً لإرهابيي تنظيم “داعش”.