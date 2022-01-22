مجلس الوزراء.. اتخاذ عدة إجراءات تتعلق بمازوت التدفئة والطاقة الكهربائية خلال الأيام العشرة المقبلة

طلبت رئاسة مجلس الوزراء من وزارتي الإدارة المحلية والبيئة والنفط والثروة المعدنية العمل على ألا تقل نسبة المازوت المخصصة للتدفئة خلال الأيام العشرة المقبلة عن 50 بالمئة من كميات المازوت المخصصة لكل محافظة.

وبينت رئاسة المجلس في بلاغ لها تلقت سانا نسخة منه أن هذا الإجراء يأتي لاحقاً لكتاب مجلس الوزراء القاضي بإعطاء الأولوية بتخصيص مادة المازوت المتوافرة لمصلحة التدفئة خلال المدة المذكورة.

كما طلبت رئاسة المجلس من وزارة الكهرباء اتخاذ الإجراءات المناسبة لتخصيص أكبر كمية ممكنة من الطاقة الكهربائية المتاحة للاستهلاك المنزلي خلال الأيام العشرة المقبلة ومن هذه الإجراءات على سبيل المثال لا الحصر تزويد المدن والمناطق الصناعية بالطاقة الكهربائية يومياً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الخامسة عصراً وذلك خلال المدة المذكورة.

وأوضحت رئاسة مجلس الوزراء أنه يتم التنسيق مع الوزراء المعنيين والمحافظين وأعضاء لجان المحروقات في المحافظات ومن يلزم لضمان متابعة حسن تنفيذ ذلك.