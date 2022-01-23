أجواء شديدة البرودة وتحذيرات من تشكل الجليد

تميل درجات الحرارة للانخفاض وتبقى أدنى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية باردة ورطبة قطبية المنشأ في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات فوق مناطق متفرقة من البلاد، ويتحول الهطل خلال ساعات المساء والليل إلى هطولات ثلجية أو ممزوجة بالثلج خاصة في المناطق الشمالية والوسطى والجزيرة وهطولات ثلجية على المرتفعات الجبلية التي تزيد على 1100 متر وخلال الليل يبقى الجو شديد البرودة ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الجليد في أغلب المناطق.

وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة مع هبات نشطة تتجاوز سرعتها 75 كم/ساعة خاصة على المناطق الساحلية والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

وغداً يستمر الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات فوق مناطق متفرقة من البلاد ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات الجبلية التي تزيد على 1000 متر وهطولات ممزوجة بالثلج خاصة على المناطق الشمالية والوسطى والجزيرة كما تميل درجات الحرارة للانخفاض لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى6 درجات مئوية وليلاً يبقى الجو شديد البرودة ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الجليد في أغلب المناطق.

وشهدت بعض المحافظات هطولات مطرية متفاوتة الغزارة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سجل أعلاها 48 مم في صلنفة بمحافظة اللاذقية و30 مم في وادي العيون بمحافظة حماة.

وحسب نشرة مشروع الاستمطار الصادرة عن وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي فإن نسب الهطل كانت في حمص في الناصرة وقلعة الحصن ومرمريتا 9 مم وشين 6 مم والعريضة وتلكلخ 5 مم وتل دو 3 والرستن 2 مم.

وفي محافظة حماة سجلت في وادي العيون 30 مم وعين حلاقيم 27 مم والرصافة 25 مم ومصياف 22 مم وربعو12 مم ومحردة 7 مم وحربنفسه 6 وصوران 5 مم وحماة والحميري 2 مم والسعن 1 مم وفي الغاب سجلت في عين الكروم 20 مم وفي شحطة 15 مم وفي الكريم 12 مم وافاميا 11 والسقيلبية 10 مم.

وفي طرطوس كانت في حمام واصل 21 مم والقدموس والشيخ بدر 20 مم ودريكيش 19 مم وبانياس 15 مم وطرطوس 13 مم وصافيتا11 مم ومشتى الحلو10 مم والصفصافة 8 مم.

وفي اللاذقية سجلت في صلنفة 48 مم ووادي قنديل 33 مم والبهلولية 29 مم وبوقا 25 مم وكسب 24 مم والقطيلبية 16 مم والحفة 15 مم واللاذقية والمزيرعة 10 مم ومطار الباسل 9 مم والقرداحة 4 مم.

وفي محافظة حلب سجلت في حلب 4 مم وفي اعزاز ومطار حلب 2 مم والباب والسفيرة 1 مم.