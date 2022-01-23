الاحتلال الأمريكي يدخل دبابات ومعدات لوجستية إلى قواعده بريف الحسكة

واصلت قوات الاحتلال الأمريكي تعزيز قواعدها على الأراضي السورية حيث أدخلت دبابات ومعدات عسكرية وأسلحة عبر معبر الوليد غير الشرعي بريف الحسكة.

وذكرت مصادر من ريف اليعربية، أن رتلاً لقوات الاحتلال الأمريكي مؤلفاً من 66 آلية منها 35 براداً محملة بمعدات عسكرية وأسلحة و25 ناقلة على متنها دبابات برفقتها 6 مدرعات دخلت إلى الأراضي السورية قادمة من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي.

ولفتت المصادر إلى أن من بين التعزيزات دبابات حديثة لإشراكها في دعم ميليشيا “قسد” المرتبطة بالاحتلال الأمريكي في محاولاتها لاستعادة السيطرة على سجن الثانوية الصناعية في مدينة الحسكة والذي شهد تفجيرات وهروب عدد من إرهابيي “داعش” منه.