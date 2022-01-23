الصين تتصدر العالم في بناء السفن

واصلت الصين تصدرها دول العالم في مجال بناء السفن خلال العام الماضي بعد انتعاش النقل البحري حول العالم.

ووفق بيانات وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية وصل ناتج بناء السفن في البلاد إلى 7ر39 مليون طن خلال عام 2021 بارتفاع 3 بالمئة على أساس سنوي مبينة أن هذا الناتج مثل 2ر47 بالمئة من الإجمالي العالمي.

وارتفعت الطلبات الجديدة لبناء السفن بنسبة 8ر131 بالمئة على أساس سنوي إلى 07ر67 مليون طن بما يمثل 8ر53 بالمئة من حصة السوق العالمية.

وأشارت الوزارة إلى أن ست شركات صينية جاءت ضمن قائمة أفضل 10 شركات بناء سفن في العالم من حيث الناتج والطلبات الجديدة والطلبات القائمة على الترتيب.