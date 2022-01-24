آخر حصيلة لإصابات ووفيات كورونا عالميا

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من خمسة ملايين و613 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019.

ووفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي، وصل إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم حتى الآن إلى 351833917 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى 5613903 حالات بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 279642254 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 888987 حالة وفاة من أصل 71897968 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 489896 حالة وفاة من أصل 39542435 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 623097 حالة وفاة من أصل 24044255 إصابة.