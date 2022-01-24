إليكم حالة الطرق العامة نتيجة الأحوال الجوية السائدة

أعلنت إدارة المرور في وزارة الداخلية أن عددا من الطرق في محافظات ريف دمشق واللاذقية وحماة غير سالكة أو سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الجليد والضباب.

وبينت إدارة المرور في نشرتها اليوم أن كل الطرق الرئيسية في محافظة ريف دمشق سالكة عدا بعض الطرق في منطقة قطنا وهي طريق قطنا عيسم قلعة جندل وعرنة الريمة بقعسم سالكة بصعوبة بسبب تراكم الثلوج وطريق كفر قوق رخلة سالك بصعوبة بسبب تشكل الجليد.

وفي اللاذقية جميع الطرق سالكة عدا طريق جوبة برغال الغاب وجميع الطرق المؤدية إلى ناحية صلنفة محطة البث الغاب وطريق الدالية معرين بطموش وطريق مركية مقامات بني هاشم وحرف المسيترة القرندح الغاب والقرداحة جوبة برغال وجوبة برغال صلنفة وجوبة برغال الشعرة الغاب وخرايب سالم بسطوير وبيت ياشوط الغاب والدالية بطموش وبيت ياشوط بشيلي جميعها غير سالكة بسبب تراكم الثلوج أما طريق جبلة بيت ياشوط الغاب فسالك بصعوبة بسبب تراكم الثلوج.

وفي حماة طرق نهر البارد بيت ياشوط وشطحة جوبة برغال والقرندح عين الكروم وجورين صلنفة غير سالكة بسبب تراكم الثلوج وتشكل الضباب، فيما عدا ذلك كل الطرق في المحافظة سالكة.

ونصحت إدارة المرور السائقين بتوخي الحيطة والحذر خلال الأحوال الجوية السائدة وخاصة أثناء تشكل الجليد أو حدوث الصقيع والضباب وهطول الأمطار وضرورة التأكد من الجاهزية الفنية للمركبة من فاعلية المكابح وماسحات الزجاج ومزيلات الضباب والأنوار الأمامية والخلفية وبطارية المركبة وسلامة الإطارات والتقيد بالشاخصات المحددة للسرعات وتخفيف السرعة بشكل تدريجي على المنعطفات والمنحدرات والحفاظ على مسافة أمان حقيقية مع المركبات الأخرى وتجنب السلوكيات الخاطئة التي تشتت التركيز كاستخدام الهاتف المحمول أو القراءة.

وخصصت إدارة المرور الرقمين 5422703 و 5411365 للاستعلام عن حالة الطرق.