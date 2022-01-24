الجو غائم جزئيا إلى ماطر وشديد البرودة ليلا

تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية باردة ورطبة قطبية المنشأ في طبقات الجو العليا، نتيجة لذلك تنخفض درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم ماطر على فترات فوق مناطق متفرقة من البلاد ويكون الهطل ثلجياً على المرتفعات الجبلية التي تزيد على 1000 متر وهطولات ممزوجة بالثلج وخاصة على المناطق الشمالية والوسطى والجزيرة.

وخلال الليل يبقى الجو شديد البرودة ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الجليد في أغلب المناطق أما الرياح فتكون غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وغداً يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام مع بقاء فرصة لهطل أمطار متفرقة على المناطق الساحلية كما تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية مع بقاء الجو شديد البرودة خلال الليل ويحذر من حدوث الصقيع وتشكل الجليد صباحا في أغلب المناطق والضباب في المنطقة الوسطى والشمالية وبعض المناطق الداخلية.