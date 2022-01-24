24, 01, 2022 - 4:07 مساءً
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الخارجية التشيكية لا تنوي سحب دبلوماسييها وعائلاتهم من أوكرانيا

سياسة-دولي 

رغم مواصلة حلف الناتو توتير الأوضاع في أوكرانيا من خلال نشر مزاعم كاذبة، أعلنت وزارة الخارجية التشيكية أنها لا تخطط لسحب الدبلوماسيين التشيك من سفارتها في أوكرانيا أو عائلاتهم.

وأوضحت الناطقة باسم الوزارة لينكا دو في تصريح اليوم أن مجموعة عمل داخل الوزارة تتابع التطورات الجارية في أوكرانيا يومياً وتقوم بتقييم الوضع مضيفة نحن مستعدون للقيام بالخطوات الضرورية لحماية موظفينا ومواطنينا الذين يتواجدون في الأراضي الأوكرانية.

وكان مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دعا في وقت سابق اليوم إلى عدم التهويل بخصوص الأزمة الأوكرانية.

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