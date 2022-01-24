الخارجية الروسية تجدد مطالبتها برد أمريكي مكتوب بشأن الضمانات الأمنية

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في تصريح اليوم نقله موقع روسيا اليوم: إن بلادها أجابت على جميع أسئلة الولايات المتحدة التوضيحية بخصوص المقترحات الروسية المتعلقة بالضمانات الأمنية وتنتظر إجابة إزاءها في المستقبل القريب مؤكدة وجوب وضع هذا الرد على الورق والإجابة عليها نقطة تلو الأخرى.

ووصفت زاخاروفا ما يروجه الغرب إعلامياً حول إخلاء السفارة الأمريكية لموظفيها من كييف وإصدار تحذيرات لمواطنيها الأجندة الإعلامية للخارجية الأمريكية بالغبي والغريب لافتة إلى أن السفارة الروسية في كييف تعمل بشكل طبيعي وكالمعتاد.

وأضافت إن الدول الغربية بدأت في استخدام منصات أكثر جدية عبر وسائل الإعلام الرسمية التقليدية لنشر معلومات مضللة حول زعمها بغزو روسي وشيك لأوكرانيا حيث لم يعد بإمكانهم نشر هذه القصة عبر الشبكات الاجتماعية فقط.

وكانت السفارة الروسية في لندن دعت أمس وزارة الخارجية البريطانية إلى الكف عن الاستفزازات الخطابية التصعيدية حول أوكرانيا والمساهمة في ضمان الأمن الأوروبي.