الكشف عن 30 إنجازاً إيرانياً في مجال التكنولوجيا المعرفية

ضمن المعرض الدائم للمنتوجات المعرفية التصديرية وطنية الصنع، أعلنت إيران عن ثلاثين إنجازاً في مجال العلوم والتكنولوجيا المعرفية.

مساعد الرئيس الإيراني للشؤون العلمية والتكنولوجية، سورنا ستاري، بين أن المنتوجات في مجال العلوم والتكنولوجيا المعرفية إيرانية الصنع، وهي حصيلة مسيرة تدريجية ومستمرة وهادفة ونهضة انطلقت قبل عدة أعوام وبلغت مرحلة النضج حيث تدخل هذه المنتوجات السوق بصورة تدريجية.

كما أشار إلى توفير ما يلزم لعودة النخب من الخريجين الإيرانيين في الخارج لأن العلوم والتكنولوجيا المعرفية بحاجة إلى إعداد الكوادر البشرية، معتبراً أن الدولة التي تريد أن تصبح قوية بحاجة لوضع التنمية المعرفية والتكنولوجية في أولوياتها والبدء بنهضة هادفة ومستمرة ومتواصلة.