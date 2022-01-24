بروكسل: لا داعي للتهويل في أزمة أوكرانيا

أشار مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إلى أن الاتحاد لن يطلب حالياً سحب عائلات دبلوماسية من أوكرانيا كما فعلت الولايات المتحدة، داعيا إلى عدم التهويل بخصوص الأزمة الأوكرانية.

ووفقا لوكالة فرانس برس قال بوريل لدى وصوله اليوم إلى لقاء يجمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي ويتخلله مشاركة وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عبر الفيديو: “لا أرى سبباً للتهويل طالما أن المحادثات جارية كما لم نتخذ أي قرار لطلب مغادرة عائلات دبلوماسيينا من أوكرانيا إلا إذا زودنا بلينكن بمعلومات تبرر مثل هذه الخطوة”.

من جهتها أعلنت أوكرانيا أن قرار الولايات المتحدة إجلاء عائلات دبلوماسييها في كييف سابق لأوانه وتعكس “حذراً مبالغاً فيه”.