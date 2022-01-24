حلف الأطلسي.. إرسال طائرات وسفن لتعزيز قدرته في أوروبا الشرقية

وسط تجاهل للدعوات الروسية إلى التوصل لاتفاق حول الضمانات الأمنية المتبادلة، أعلن حلف شمال الأطلسي “ناتو” نيته وضع قوات احتياطية في حالة تأهب وإرسال سفن ومقاتلات بحجة تعزيز دفاعاته في أوروبا الشرقية.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الأمين العام للحلف ينس ستولتنبرغ قوله في بيان اليوم سيواصل حلف شمال الأطلسي اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية كل الأعضاء والدفاع عنهم ولا سيما من خلال تقوية دول التحالف الشرقية وسنرد دائما على أي تدهور في بيئتنا الأمنية بما في ذلك عبر تعزيز دفاعنا الجماعي.

وأشار الحلف إلى قرارات اتخذتها الدنمارك في الأيام الأخيرة بإرسال فرقاطة وطائرات حربية إلى دول البلطيق ودعم إسبانيا لانتشارها البحري وتحضير هولندا لسفن ووحدات برية في حالة تأهب لقوة الرد السريع.

وعرض البيان نية فرنسا لإرسال قوات إلى رومانيا لافتاً إلى أن الولايات المتحدة أوضحت أيضا أنها تدرس زيادة وجودها العسكري.