خطيب زادة: محادثات فيينا تسير بالاتجاه الصحيح

أشار سعيد خطيب زادة، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إلى أن محادثات فيينا بين بلاده ومجموعة أربعة زائد واحد حول إحياء الاتفاق النووي تسير في الاتجاه الصحيح مشدداً على أن استمرار إيران فيها يهدف إلى التوصل إلى اتفاق مستدام.

وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم: “إن محادثات فيينا أحرزت تقدماً جيداً في الوثائق الأربع حيث قدمت إيران أفكاراً تنفيذية وعملية من أجل التوصل لاتفاق مستدام وموثوق”.

وحول تصريحات المبعوث الأمريكي الخاص بشؤون إيران الذي استبعد فيها أن توافق الولايات المتحدة على اتفاق جديد لإنقاذ الاتفاق النووي ما لم تفرج طهران عن أمريكيين أربعة محتجزين لديها قال خطيب زادة: “لم تقبل إيران أي شروط مسبقة منذ اليوم الأول وستتجاوز تلك التصريحات إذا كان طرحها لأغراض داخلية فالمفاوضات معقدة بما يكفي ولا ينبغي جعلها أكثر تعقيداً”.